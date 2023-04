Serbia: ambasciatore Usa, Accordo Bruxelles non riguarda minoranza albanese nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Accordo di Bruxelles tra Belgrado e Pristina riguarda il Kosovo, non la questione della minoranza albanese in Serbia. Lo ha affermato l'ambasciatore degli Stati Uniti a Belgrado, Christopher Hill, ripreso dall'emittente "N1". "Il dialogo condotto a Bruxelles riguarda la soluzione dei problemi tra Pristina e Belgrado. Lo scopo non è risolvere altri problemi, i problemi delle minoranze qui o in altre parti del Paese", ha affermato Hill, in visita nel sud della Serbia. "La questione della minoranza albanese in Serbia è esclusivamente di competenza dello Stato serbo e non ha nulla a che fare con il dialogo condotto a Bruxelles", ha sottolineato. "I comuni di Bujanovac, Presevo e Medvedja non faranno in alcun modo parte del tavolo delle trattative", ha sottolineato l'ambasciatore Usa. (Seb)