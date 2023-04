Serbia-Grecia: si è conclusa oggi la visita ufficiale della presidente Sakellaropoulou a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giunta oggi alla conclusione la visita ufficiale di tre giorni in Serbia della presidente della Grecia, Katerina Sakellaropoulou. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ellenica “Ana-Mpa”. Stamane il capo dello Stato greco ha deposto una corona di fiori sulla statua del rivoluzionario Rigas Feraios nel centro di Belgrado. Durante la sua visita in Serbia, Sakellaropoulou ha incontrato i vertici istituzionali e la leadership politica serba, ma anche imprenditori greci attivi nel Paese. Durante il colloquio con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, il capo dello Stato greco ha confermato l’appoggio di Atene al cammino europeo della Serbia e dei Balcani occidentali. In merito alla questione del Kosovo, Sakellaropoulou ha assicurato che la posizione della Grecia a sostegno del dialogo tra Belgrado e Pristina resta immutata. La presidente greca ha sottolineato di aver accolto con favore l’accordo raggiunto a Ocrida e ha incoraggiato le due parti a raggiungere una soluzione sostenibile e a consolidare la pace. (Gra)