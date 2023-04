Kosovo: partito serbo Dveri, concittadini lasciati soli e costretti a reimmatricolare veicoli con targhe Rks

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito politico serbo Dveri ha sostenuto in una nota che i serbi che vivono in Kosovo in questi giorni "sono costretti a reimmatricolare i loro veicoli con targhe recanti la sigla Rks per evitarne la confisca da parte del governo di Pristina", dato che "sono stati abbandonati dalle autorità di Belgrado e lasciati a loro stessi e alle autorità di Pristina". Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". "Nessun media in Serbia riporta quanto sta accadendo in questi giorni nel nord del Kosovo. Lasciati alle autorità di Pristina, i serbi sono costretti a reimmatricolare i loro veicoli. Questo esempio mostra il tradimento del presidente Aleksandar Vucic, del partito Progressista (Sns) e della Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo)", si legge nell'annuncio. Dveri ha sostenuto che i serbi del Kosovo, "di fronte a un ultimatum di Pristina" secondo cui i veicoli con targa serba verranno confiscati dopo il 31 marzo 2023, "hanno deciso di fare questo passo". "I locali della motorizzazione civile serba (Amss) sono disseminati di veicoli e richieste di reimmatricolazione", ha sottolineato il partito. (Alt)