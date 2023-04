Ambiente: assessora Roma, "il capitale naturale" a festival verde e paesaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Doppio intervento questa mattina dell'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, che ha partecipato ai talk in tema di ambiente organizzati nell'ambito del programma odierno del Festival del verde e del paesaggio in corso all'Auditorim di Roma da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile, con un programma denso di eventi, percorsi dedicati, laboratori per bambini e una mostra mercato che raccoglie i migliori vivaisti, alto artigianato e brand di fama nei settori dell'arredamento da esterno, su n'area espositiva d oltre 20 mila metri quadri. Lo comunica, in una nota, l'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi. (segue) (Com)