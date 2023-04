Business news: credito, First Citizens acquista gran parte di Silicon Valley Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- First Citizens Bancshares Inc., una tra le più grandi banche regionali degli Stati Uniti, acquisterà la maggior parte di Silicon Valley Bank (Svb), due settimane dopo il collasso dell'istituto di credito che ha scosso il sistema bancario statunitense. La Federal Deposit Insurance Corp. ha riferito che First Citizens rileverà tutti i depositi, i crediti e le filiali di Svb, che apriranno regolarmente sotto la nuova proprietà. L'affare include 119 miliardi di dollari di depositi e 72 miliardi di dollari di prestiti di Svb con uno sconto di 16,5 miliardi di dollari. Circa 90 miliardi di dollari di obbligazioni di Svb rimarranno invece sotto amministrazione controllata. I regolatori statunitensi hanno assunto il controllo della banca con sede a Santa Clara, in California, lo scorso 10 marzo. (Was)