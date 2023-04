Business news: Giappone-Vietnam, Smfg investirà 1,5 miliardi di dollari in Vp Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sumitomo Mitsui Financial Group (Smfg) investirà circa 35.900 miliardi di dong (1,5 miliardi di dollari) in Vp Bank, una delle maggiori banche del Vietnam. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", ricordando che il gruppo finanziario giapponese sta investendo in istituzioni finanziarie delle economie asiatiche più dinamiche. L'utile netto di Vp Bank nell'anno fiscale 2022 è ammontato a 18.100 miliardi di dong, dato che la colloca al secondo posto tra le banche del Vietnam per redditività. La banca ha una posizione particolarmente forte nell'ambito del credito a privati e piccole e medie imprese, un profilo che la rende compatibile con l'attività di Smfg, che invece fornisce prestiti a grandi aziende del Vietnam, incluse aziende straniere che ampliano la loro presenza nel Paese. (Git)