Pnrr: Tajani, Forza Italia ottimista su conclusione in positivo di trattativa con Commissione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia è ottimista sulla possibilità di concludere positivamente la trattativa con la Commissione Ue in merito al Pnrr. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad Ancona. “Forza Italia è convinta che si raggiungeranno gli obiettivi fondamentali. Abbiamo sempre chiesto flessibilità alla Commissione europea perché il Recovery Plan, che è il padre del Pnrr è nato quando era ancora in piena attività, ahimè, il coronavirus. Non sapevamo allora come sarebbero andate a finire le cose”, ha ricordato il ministro. “Dopo c’è stata un’altra crisi, quella della guerra in Ucraina. Quindi bisogna essere flessibili, bisogna poter apportare alcuni cambiamenti necessari senza stravolgere il progetto”, ha spiegato Tajani. La Commissione europea, attraverso il commissario Gentiloni, “ha detto che c’è disponibilità a discutere, quindi Forza Italia è ottimista sulla possibilità di concludere positivamente la trattativa con la Commissione Ue”, ha concluso. (Res)