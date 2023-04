Zambia-Usa: visita Harris, annunciati investimenti per il clima e protocollo sul commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, in visita in Zambia, si è recata oggi in una fattoria fuori Lusaka, la fattoria Panuka, che utilizza nuove tecnologie per aumentare il raccolto degli ortaggi. “Il lavoro qui è un esempio di ciò che vogliamo incoraggiare di più”, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare in un’era di riscaldamento globale, ha spiegato. Anche ieri, nella conferenza stampa nella capitale col presidente zambiano, Hakainde Hichilema, aveva anticipato che gli Usa stanno promuovendo nel continente africano investimenti pubblico-privati per sette miliardi di dollari per soluzioni innovative per la mitigazione del cambiamento climatico, l’adattamento e la resilienza. Nella stessa occasione Harris ha annunciato che gli Stati Uniti metteranno a disposizione dello Zambia altri 16 milioni di dollari per nuovi programmi, destinati tra l’altro a contrastare la corruzione e a far avanzare il percorso di riforme. I due Paesi, inoltre, firmeranno un memorandum d’intesa sullo sviluppo commerciale, con l’obiettivo di incrementare il flusso di beni e servizi. (segue) (Was)