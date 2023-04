Zambia-Usa: visita Harris, annunciati investimenti per il clima e protocollo sul commercio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Hichilema ha espresso soddisfazione per lo stato delle relazioni bilaterali: “Stanno andando molto bene”, ha sintetizzato, ringraziando Washington per l’invito a copresidere il recente Vertice per la democrazia. “Ricostruire l’economia è il nostro programma cruciale”, ha proseguito, spiegando che questa priorità si scontra con “l’eccesso di debito”. “Portiamo un peso del debito che ci rende davvero difficile continuare il nostro processo di ristrutturazione dell’economia”, ha ammesso il capo di Stato. “Sappiamo che quando sbloccheremo il debito arriveranno altri investimenti. Sappiamo che quando arriveranno più investimenti creeremo posti di lavoro per i nostri giovani”, ha argomentato, evidenziando la necessità dell’aiuto degli Stati Uniti e di altri Paesi. (segue) (Was)