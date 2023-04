Zambia-Usa: visita Harris, annunciati investimenti per il clima e protocollo sul commercio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito del debito, rispondendo alle domande dei giornalisti, i due leader hanno fatto riferimento anche alla Cina. Harris, pur ribadendo l’appello a tutti i creditori ufficiali, ha precisato che la presenza Usa in Zambia “non riguarda la Cina”. Hichilema, a sua volta, ha puntualizzato che è “del tutto sbagliato” pensare che se gli Stati Uniti e lo Zambia hanno “forti relazioni bilaterali” allora “stanno facendo cose contro la Cina”. “Quando sono a Washington, non sono contro Pechino. Allo stesso modo, quando sono a Pechino, non sono contro Washington”, ha proseguito. Lo Zambia si aspetta da entrambi i Paesi un aiuto sul debito e la richiesta alle prime due potenze mondiali “è di mantenere il nostro mondo sicuro, pacifico, ordinato”, ha concluso. (Was)