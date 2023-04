© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Resistenza, la lotta contro l’invasore e la liberazione dell’Italia sono un patrimonio di tutti. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad Ancona. Della Resistenza sono stati protagonisti “i nostri militari, i partigiani cattolici, liberali, repubblicani, monarchici e anche quelli di sinistra, quindi non c’è da politicizzare la Resistenza né in un senso, né in un altro”, ha detto Tajani. (Res)