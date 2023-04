Ambiente: assessora Roma, "il capitale naturale" a festival verde e paesaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Due panel molto interessanti - afferma l'assessora - quelli a cui ho partecipato questa mattina, insieme a ospiti altrettanto interessanti e preparati, tra i quali il Direttore dell'Orto Botanico di Roma, FAbio Attorre, la Presidente di Assoverde Rosi Sgaravatti, l'architetto paesaggista Valerio Cozzi, il presidente del distretto vivaistico di Pistoia Francesco Ferrini, la florovivaista Elisabetta Margheriti. Nel primo - spiega Alfonsi - si è parlato del capitale naturale che ci circonda e del suo valore, in quanto volano di sviluppo economico ma anche di benessere fisico e sociale, soprattutto per chi vive nelle grandi città. Un capitale di importanza fondamentale anche per la sua capacità di generare meccanismi virtuosi di cittadinanza attiva, cooperazione e solidarietà rispetto all'obiettivo condiviso della cura dell'ambiente cittadino. Su questi aspetti - sottolinea - la nostra amministrazione sta lavorando per mettere a punto il nuovo regolamento per la gestione e la cura dei beni comuni, che consentirà di rendere effettivi e riconosciuti i patti di collaborazione e le diverse forme di partenariato pubblico/privato per la rigenerazione e la cura del verde pubblico e privato". (segue)