Appalti: Salvini, orgoglioso del nuovo codice, bene i sindacati che preferiscono confronto

23 luglio 2021

- “Orgoglioso del Nuovo Codice degli Appalti che garantirà più lavoro per tutti, operai e imprenditori, più sicurezza e meno burocrazia: per fortuna ci sono sindacati che preferiscono il confronto allo scontro, il futuro al passato". Lo dice il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini dopo le posizioni di Cgil e Uil. "Chi attacca il Nuovo Codice, atteso da anni, parlando addirittura di mafia o di più morti sul lavoro, o è in malafede o è ignorante. Si tratta dei soliti professionisti del No a tutto”, conclude. (Rin)