Sanità: Caldiroli (Medicina Democratica), in piazza per chiedere un Ssn riorientato sul pubblico

- Da Piazza Duomo a Milano oggi è partita una battaglia corale per la salvaguardia del diritto alla salute per tutte le cittadine e cittadini, così come sancito dall'art. 32 della Costituzione. Lo sottolinea in una nota Medicina Democratica, affermando anche che avrebbero partecipato oltre 5.000 persone da tutta la Lombardia e non solo, a difesa del diritto alla salute "oggi messo pericolosamente a rischio dal processo di privatizzazione della sanità". "Siamo qui, e siamo in tantissimi, per affermare quale sanità vogliamo. Chiediamo e agiamo per una revisione del Ssn, Il Servizio Sanitario Nazionale pubblico, riorentato sul pubblico per la piena attuazione della riforma del 1978 con priorità per la prevenzione e con adeguato rifinanziamento: la salute pubblica è un investimento non un costo" ha affermato in piazza Marco Caldiroli, presidente nazionale di Medicina Democratica, che ha promosso l'iniziativa con Campagna Dico 32, Forum per il Diritto alla Salute, Rete Europea Contro la Commercializzazione della salute, con media partner Radio Popolare. (Com)