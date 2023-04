Roma: omicidi al Tuscolano, Fiore ucciso da finti agenti che volevano sapere di Finizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I killer che domenica sera, hanno ucciso Andrea Fiore in zona Tuscolano a Roma, si sono finti agenti di polizia e volevano conoscere i legami tra Fiore e Luigi Finizio, ucciso due settimane prima in via dei Ciceri. i dettagli di cosa è avvenuto domenica sera in via dei Pisoni a Roma sono stati forniti agli agenti della Squadra mobile dai vicini di casa della vittima. Più di uno, infatti ha raccontato che, il 26 marzo scorso, alle 21.30 circa, mentre Fiore parlava al telefono fuori dalla sua abitazione, si sono avvicinati due uomini che, spacciandosi per poliziotti, lo hanno costretto a salire in macchina. Sempre i testimoni hanno riferito di aver visto i due picchiare Fiore minacciandolo di morte se non avesse risposto alle domande che i due gli facevano in merito ai suoi legami con "Gigio", il soprannome di Luigi Finizio. Cinque minuti dopo la lite è stato sentito lo sparo. (segue) (Rer)