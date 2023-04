Brasile: sondaggio, tre mesi presidenza Lula positivi per il 38 per cento e negativi per il 29

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula Da Silva, viene considerato buono o ottimo dal 38 per cento dei suoi connazionali, cattivo o pessimo dal 29 per cento; il 30 per cento ne dà un giudizio intermedio e il tre per cento non si esprime. Lo rivela un sondaggio pubblicato oggi dall’istituto Datafolha ed effettuato il 29 e 30 marzo su un campione di 2.028 persone in 126 comuni. A tre mesi dall’inizio della presidenza il 18 per cento degli intervistati afferma che Lula ha fatto più di quanto si aspettasse, mentre il 51 per cento ritiene il contrario; un altro 25 per cento sostiene che il presidente abbia agito secondo le aspettative. Per quanto riguarda il futuro metà del campione prevede una buona presidenza e il mantenimento di una parte delle promesse mentre il 21 per cento pensa che sarà negativa e che le promesse non saranno mantenute. Per il 37 per cento degli interpellati il presidente si comporta in modo adeguato in tutte le occasioni e il 24 per cento nella maggior parte; il 20 per cento considera la sua condotta appropriata solo in alcune circostanze e il 18 per cento in nessuna.(Brb)