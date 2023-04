Roma: omicidi Tuscolano, Viti, ex sergente dell'esercito rovinato dalla droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Figlio di una buona famiglia di Veroli, la vita di Daniele Viti, 43 anni, ex sergente dell'esercito, è stata caratterizzata dall'uso della droga. Uno dei due presunti assassini di Andrea Fiore ucciso nella notte tra il 26 e il 27 marzo in via dei Pisoni a Roma, già a Veroli si era fatto riconoscere per furti ed estorsione finanche ai danni della famiglia. Gli investigatori della zona ricordano i furti d'olio d'oliva denunciati dai genitori, che Viti rivendeva per comprare la droga. Poi l'avventura in Irlanda dove aveva aperto una attività ma a causa di una relazione con una minorenne originaria di Cassino, è dovuto fuggire dal Paese. Da alcuni mesi viveva a Roma in zona Corviale in un alloggio occupato abusivamente. Oggi è in carcere a Regina Coeli accusato di Omicidio volontario in concorso. (Rer)