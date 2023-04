Energia: Cethegus, comunità rinnovabili una rivoluzione che parte dal basso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da questo punto di vista - spiega la nota - le comunità consentono, a soggetti in stato di povertà energetica che non potrebbero mai investire nella realizzazione di impianti a fonte rinnovabile di condividere, invece, i benefici della installazione di un impianto a fonte rinnovabile e di ottenere così importi che contribuiscono alla riduzione dei loro costi energetici. Lo studio "Energy communities: an overview of energy and social innovation" riporta che coinvolgere i cittadini attraverso azioni energetiche collettive può rafforzare norme sociali positive e sostenere la transizione energetica. L'energia comunitaria, dunque, può favorire la partecipazione e il controllo dei cittadini sul processo decisionale in materia di energie rinnovabili. Il suo potenziale di innovazione sociale risiede anche nella capacità di integrare i consumatori indipendentemente dal loro reddito e dall'accesso al capitale, garantendo che i benefici del decentramento siano condivisi anche con coloro che non possono parteciparvi. Le comunità energetiche - conclude la nota - possono dunque rafforzare norme sociali forti e sostenere la partecipazione dei cittadini al sistema energetico. (Com)