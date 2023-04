Migranti: Tajani, combattere la tratta di esseri umani è una priorità del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per don Aldo Buonaiuto, sacerdote anti-tratta dell’Associazione fondata da don Oreste Benzi e responsabile della Casa rifugio, “In tanti sono convinti di avere il diritto di mettere sulla strada ragazze che possono soddisfare i desideri sessuali di uomini senza scrupoli. Grazie a don Oreste, questo orribile circuito che punta sul reclutamento di chi soffre ed è costretto a lasciare il proprio Paese per necessità proprie o dei propri familiari, è stato interrotto. Il mio più grande desiderio? Compiere lo stesso gesto che nel 2016 fece Papa Francesco in occasione della visita alla nostra comunità: vedere i governanti dei paesi di provenienza di queste ragazze chiedere perdono e battersi contro ogni iniziativa volta alla legalizzazione o alla regolamentazione della prostituzione. E per impedire che tale iniziativa prenda corpo, sarà importante vigilare costantemente”. Al termine dell’incontro sono state conferite diverse onorificenze di In Terris (testata digitale) presso la collegiata di San Nicolò di Fabriano. L’iniziativa editoriale nata nel 2014 grazie allo stesso don Aldo Buonaiuto coinvolge tanti giovani, professionisti e non, che hanno scelto di comunicare e creare un dibattito diverso promuovendo i valori cristiani. Tajani è stato premiato per il suo strenuo impegno a favore della pace. (Com)