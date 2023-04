Vinitaly: Frassinetti, giusto valorizzare scuole dedicate all'agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione di Vinitaly, bene ha fatto il ministro Lollobrigida a sostenere che in Italia abbiamo la necessità di valorizzare gli studi e le scuole dedicati all'agricoltura e alla trasformazione dei nostri prodotti. Lo ha detto il sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti. "I nostri istituti agrari in molti casi sono vere e proprie eccellenze. In ogni caso - ha spiegato - vanno potenziati anche grazie a un buon orientamento che possa guidare a capire l'importanza strategica che hanno questi percorsi di formazione", ha concluso il sottosegretario. (Rin)