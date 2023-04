Appalti: Ferrante, approvazione nuovo codice successo per FI e governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche questa settimana si chiude con importanti successi per il governo e per Forza Italia. E' stato approvato il decreto legislativo recante il nuovo codice dei contratti pubblici cui il Mit, in sinergia con il Consiglio di Stato ed accogliendo le proposte ragionevoli e di buon senso avanzate a livello parlamentare, ha lavorato intensamente negli ultimi mesi sotto la regia del ministro Salvini". Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia, Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti. "Si tratta - prosegue - di un vero e proprio manuale, sollecitato dall'Europa e da troppo tempo atteso dalle nostre imprese e dagli enti locali. I pilastri del nuovo codice sono la deregolamentazione, la semplificazione e la velocizzazione". In particolare, sottolinea, si va verso "la piena digitalizzazione degli appalti con la creazione di una banca dati e di un sistema interconnesso tra soggetti e stazioni appaltanti, viene previsto il passaggio da tre a soli due livelli di progettazione (il progetto di fattibilità tecnico-economica ed il progetto esecutivo), viene semplificato lo strumento dell'appalto integrato che consente l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori allo stesso operatore economico. Solo per citare alcune delle più rilevanti novità introdotte". Per Ferrante "è stato dunque portato avanti un enorme lavoro di aggiornamento in un'ottica di snellimento di procedure, sburocratizzazione, efficienza e semplificazione. Con il nuovo codice avremo tempi certi per la realizzazione delle opere e dunque un maggiore stimolo per le imprese ad aprire cantieri e ad investire nel nostro Paese, favorendo così occupazione e crescita. Il Governo del fare, ancora una volta, dimostra di mantenere le promesse e di lavorare per una Italia libera da lacci e lacciuoli e dunque più competitiva ed attrattiva", conclude. (Rin)