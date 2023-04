Fosse Ardeatine: Bonelli (Avs), suo ruolo offende democrazia, silenzio Meloni imbarazzante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ignazio La Russa è le sue giustificazioni sono una vera e propria vergogna per la nostra democrazia e incompatibili con il suo ruolo istituzionale. Lo afferma in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, che prosegue: "Le dichiarazioni del Presidente del Senato, che cerca di giustificare il ruolo del fascismo nella storia italiana, sono una prova di revisionismo storico e della negazione della lotta al nazifascismo portata avanti dal nostro Paese. È per questo che torniamo a chiedere le sue dimissioni immediate". " E il silenzio della presidente Meloni, come in altre circostanze, è imbarazzante - conclude Bonelli -. Tutto ciò conferma ancor di più l'inadeguatezza di un governo che non sa governare e nel frattempo offende le radici della nostra democrazia". (Rin)