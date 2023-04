Roma: Gasparri (FI), punizioni esemplari per vandalismo intollerabile su Barcaccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "È vandalismo. Danneggiare luoghi simbolo d'arte e di cultura non ha niente a che vedere con le discussioni sull'ambiente. Non sono manifestazioni tollerabili. Servono punizioni esemplari, proporrò che chi danneggia ripristini quel che imbratta sotto la guida di persone esperte. È già successo troppe volte. Adesso basta!". Lo scrive su Facebook il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI) in merito al blitz avvenuto in Piazza di Spagna dove alcuni attivisti hanno tinto di nero l'acqua della fontana della Barcaccia. (Rin)