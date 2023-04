Cultura: S. Craxi (FI), Agrigento Capitale opportunità per tutta la Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di Agrigento come Capitale della Cultura 2025 "è un grande riconoscimento al ruolo cruciale che la città ha avuto nella storia del Mediterraneo e all'impegno della comunità locale nel preservare e promuoverne la straordinaria eredità". Lo ha detto Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa di Palazzo Madama, eletta nel collegio uninominale di Agrigento-Caltanissetta-Gela. "Il patrimonio di Agrigento, che comprende il celebre Parco Archeologico della Valle dei Templi, i musei, le chiese e le tradizioni popolari, sarà al centro di un ricco programma di eventi e iniziative che coinvolgeranno sia i cittadini che i visitatori provenienti da tutto il mondo", ha aggiunto. "Agrigento saprà mostrare la propria capacità di coniugare tradizione e innovazione, promuovendo un dialogo interculturale e mettendo in luce le eccellenze del territorio. Sono convinta - ha concluso Craxi - che questa nomina contribuirà a rafforzare l'identità di un'intera provincia, con effetti benefici per la Sicilia".(Rin)