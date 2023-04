Amministrative: Tajani, siamo convinti di poter vincere ad Ancona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo convinti di poter vincere le elezioni ad Ancona per cambiare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’evento di lancio della campagna elettorale di Daniele Silvetti, candidato di centrodestra a sindaco del capoluogo delle Marche. “Abbiamo un candidato che è espressione del territorio, che ha guidato con grande maestria il Parco, quindi” manifesta anche “un impegno per la tutela dell’ambiente”, ha detto. “La coalizione di centrodestra è unita e coesa. Sono convinto che Daniele Silvetti sarà il prossimo sindaco della città di Ancona per cambiare, per guardare alle riforme, per aiutare piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, sviluppare il porto, elemento fondamentale per la crescita, non solo della città, ma dell’intera regione e, direi, dell’intera Italia centrale”, ha continuato il ministro. (Res)