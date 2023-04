Sanità: Majorino, manifestazione in Duomo a Milano è ventata aria fresca, opposizione metta sempre più al centro il tema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La manifestazione di oggi promossa da un vasto cartello di associazioni e organizzazioni della società civile a sostegno del servizio sanitario nazionale e della sanità pubblica è una ventata d'aria fresca su cui sappiamo di poter contare per costruire sempre più una opposizione in Lombardia che metta al centro il diritto alla salute". Lo afferma il capogruppo PD in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino al termine della odierna manifestazione in Piazza Duomo a Milano. "Abbiamo partecipato con grande convinzione all'appuntamento di oggi e con lo stesso spirito daremo battaglia presentando la legge di iniziativa popolare e portando il nostro contributo perchè cresca una lotta forte sia in Lombardia che in tutta italia”, aggiunge il capogruppo Dem. (Com)