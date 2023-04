Sanità: Di Marco (M5s), manifestazione di oggi è per chi svolge lavoro eccezionale nonostante le carenze di chi governa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo qui fra migliaia di cittadini lombardi e insieme a chi si occupa della nostra salute, per difendere la sanità pubblica lombarda. Una sanità che ogni giorno svolge un lavoro eccezionale, sopperendo alle carenze e superando gli ostacoli dovuti all’incapacità dimostrata da chi la governa". Così afferma il capogruppo del Movimento Cinque Stelle nel consiglio regionale della Lombardia, Nicola Di Marco, a margine della manifestazione “Sani come un pesce?” svoltasi in Piazza del Duomo. "Eccellente nei suoi operatori e nel suo lavoro - prosegue il pentastellato -, la nostra sanità pubblica è affossata quotidianamente dall’inadeguatezza dimostrata da chi governa Regione Lombardia. Tutti possiamo renderci conto di come i problemi delle liste d’attesa non siano mai stati risolti. Fontana e Bertolaso fanno annunci e promettono soldi, ma dell’Agenda unica di prenotazione pubblico-privato, unico strumento che potrebbe realmente incidere sul problema non c’è traccia. Le Case della Comunità erano in principio una buona idea, le hanno trasformate in scatole vuote, dove mancano medici e servizi. I medici di base non ci sono e non ci sono risposte concrete in termini di nuove assunzioni. Le paghe dei professionisti della sanità sono in alcuni casi indecorose, mentre i Pronto soccorso collassano perché le tanto sbandierate promesse sulla medicina territoriale si sono tradotte in un nulla. La responsabilità di tutto questo è di Regione Lombardia e del centrodestra che la governa da quasi trent’anni. Se la politica si conferma incapace, tocca a noi cittadini difendere i servizi essenziali". (Com)