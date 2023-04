Iraq: ministero Petrolio, trovato accordo per riprendere esportazioni petrolifere dal Kurdistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale di Baghdad e la regione autonoma del Kurdistan iracheno hanno raggiunto un “accordo preliminare” per riprendere le esportazioni attraverso la compagnia petrolifera irachena Somo, a seguito dello stop temporaneo dell’oleodotto Kirkuk-Ceyhan, che collega i giacimenti del nord dell’Iraq con la Turchia. Lo ha riferito il portavoce del ministero del Petrolio iracheno, Assem Jihad, in dichiarazioni riprese dall’agenzia di stampa “Shafaq”, precisando che l’accordo dovrà ora essere approvato dal governo federale. L’interruzione ha fatto seguito all’interpretazione della sentenza della Corte internazionale di arbitrato (Cci), con sede a Parigi, emessa lo scorso 23 marzo, in base alla quale le autorità irachene, in accordo con quelle turche, hanno deciso di chiudere temporaneamente l’oleodotto di 970 chilometri che trasporta il petrolio estratto dai giacimenti curdi e della provincia federale di Kirkuk verso il terminal petrolifero turco di Ceyhan sul Mediterraneo. A detta di Jihad, il ministero del Petrolio vuole accelerare la ripresa delle esportazioni, per poi risolvere le divergenze tra il governo federale e quello curdo su altre questioni. “Il Kurdistan iracheno ha obblighi e società che stipulano contratti per l'estrazione di petrolio, e ha obblighi con i Paesi che esportano il suo greggio, che paga mensilmente. Pertanto, queste questioni devono essere discusse e dovrebbero essere stabiliti meccanismi per un accordo tra le due parti”, ha aggiunto il portavoce. (segue) (Res)