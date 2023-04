Iraq: ministero Petrolio, trovato accordo per riprendere esportazioni petrolifere dal Kurdistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente, fonti di alto livello, citate dall’emittente curdo-irachena “Rudaw”, hanno riferito che, nel corso di un incontro svoltosi ieri, i rappresentanti della regione autonoma del Kurdistan e del governo federale di Baghdad hanno trovato un accordo su un nuovo meccanismo per vendere il petrolio della regione congiuntamente. Tutte le società che già acquistano il petrolio della regione sono state informate della necessità di firmare nuovi contratti di acquisto, considerando che il petrolio sarà venduto d'ora in poi sulla base di prezzi internazionali, e non con una riduzione di 10 dollari al barile, come in passato. Ciò significa che il petrolio del Kurdistan sarà venduto allo stesso prezzo del greggio venduto dalla compagnia statale irachena Somo e previa approvazione del governo federale, secondo le fonti di "Rudaw”. La sentenza dello scorso 23 marzo risponde a una richiesta di arbitrato inoltrata dal governo di Baghdad contro la Repubblica di Turchia per una presunta violazione dell’accordo turco-iracheno relativo agli oleodotti, firmato nel 1973, in base al quale il ministero del Petrolio iracheno e la sua società Somo sono le sole autorità legittime che potrebbero emettere ordini di carico. Tuttavia, sono sorte una serie di interpretazioni differenti della sentenza. Una di queste è che “il governo regionale del Kurdistan fa parte del governo iracheno, quindi la Turchia non ha commesso alcuna violazione caricando e depositando il petrolio secondo le istruzioni del governo regionale del Kurdistan”. (Res)