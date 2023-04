Ucraina: il metropolita Pavel torna in tribunale dopo la sospensione dell’udienza di stamane

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il metropolita Pavel, accompagnato dal suo assistente e dagli agenti del Servizio di sicurezza ucraino (Sbu), è tornato in tribunale dopo la sospensione dell'udienza di questa mattina. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Rbc Ucraina”. Dopo l’annuncio di un rinvio dell’udienza a lunedì prossimo, deciso perché il presule non si sentiva bene, il tribunale ha deciso di riprendere la seduta alle 18:30 (ora locale) di oggi. Durante l’udienza di stamane, Pavel ha respinto le accuse che gli sono state notificate oggi dal Servizio di sicurezza ucraino (Sbu), ossia quella di incitamento all’odio interreligioso e di giustificazione dell’aggressione russa ai danni dell’Ucraina. Il procuratore ha chiesto di disporre gli arresti domiciliari nell’attesa delle conclusioni delle indagini a carico del presule. In precedenza, lo stesso Pavel aveva dichiarato in un video pubblicato dal quotidiano “Vesti” di essere già stato costretto ai domiciliari. (Kiu)