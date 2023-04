Roma: Confcommercio, massima condanna per azione di Ultima generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimiamo la più ferma indignazione e la massima condanna per la spregevole azione compiuta oggi dagli attivisti di Ultima generazione a danno della Fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna”. Lo comunica, in una nota, la Confcommercio di Roma. “Gesti come quello odierno, non hanno infatti alcun senso se non quello di deturpare il nostro patrimonio artistico e creare disagio nel Centro di Roma dove c’è chi quotidianamente, con fatica, alza la propria saracinesca per portare avanti l’attività”, conclude la Confcommercio di Roma.(Com)