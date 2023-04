Diritti: Tajani, tutti i bambini in Italia sono tutelati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i bambini in Italia sono tutelati e sono rispettati i loro diritti. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad Ancona. “Il Parlamento europeo ha espresso un’opinione a maggioranza ma le leggi italiane le scrive il Parlamento italiano. Ad oggi ci sono leggi che vanno rispettate. Quando cambieranno le leggi, si rispetteranno le nuove. Siamo assolutamente certi che tutti i bambini in Italia sono tutelati e sono rispettati i loro diritti”, ha detto il ministro. “Se poi si deve pensare all’utero in affitto – ha continuato Tajani – noi siamo contrari, sia per le coppie omosessuali, sia per quelle non omosessuali. E’ una questione di rispetto e di sacralità del corpo della donna. Non è in discussione il diritto del bambino ma il diritto di poter utilizzare una donna come se fosse uno strumento per creare un essere vivente senza partecipazione emotiva o affettiva della donna”. “Il corpo della donna non è un’incubatrice”, ha aggiunto Tajani. (Res)