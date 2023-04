Zambia-Usa: visita Harris, annunciati investimenti per il clima e protocollo sul commercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferisce la Casa Bianca, il colloquio ha toccato “una serie di questioni importanti”, dal comune impegno per la democrazia all’agenda di riforme economiche del Paese africano, dalla ristrutturazione del suo debito alla questione climatica. “Continueremo a sostenere la rapida finalizzazione del trattamento del debito dello Zambia e della ristrutturazione. E ne abbiamo parlato ampiamente. La nostra amministrazione ritiene che la comunità internazionale debba aiutare paesi come lo Zambia a ritrovare la propria posizione. Quindi ribadirò l’appello che abbiamo fatto molte volte a tutti i creditori ufficiali bilaterali affinché offrano allo Zambia una significativa riduzione del debito”, ha dichiarato Harris. La vicepresidente ha sottolineato anche l’importanza di concentrarsi sulla crescita economica a lungo termine, assicurando che gli Usa rimarranno un partner forte. Infine, Harris ha sottolineato il significato speciale della visita a livello personale, dato che suo nonno, P. V. Gopalan, funzionario pubblico indiano, nel 1966, poco dopo l’indipendenza dello Zambia, fu consulente del primo presidente, Kenneth Kaunda, in materia di reinsediamento dei rifugiati. (segue) (Was)