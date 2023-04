Roma: Tajani, ambiente non si difende deturpando monumenti e con atti vandalici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambiente non si difende deturpando monumenti e attraverso atti vandalici. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad Ancona, commentando l’iniziativa degli attivisti di Ultima generazione, che hanno versato liquido nero nella fontana della Barcaccia, in Piazza di Spagna, a Roma. “E’ inaccettabile. E’ un’offesa alla lotta contro il cambiamento climatico. E’ una strumentalizzazione di vandali. Non ci sono altre parole per commentare chi compie gesti di questo tipo”, ha affermato il ministro. (Res)