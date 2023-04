Roma: Gualtieri, ripristinata piena funzionalità della Barcaccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Con la ripulitura e la riapertura del getto d’acqua si è ripristinata la piena funzionalità della Barcaccia". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "È stata aspirata acqua - spiega il sindaco - per evitare i depositi sulle condutture e poi un’idropulitrice a bassa pressione ha rimosso le macchie sul fondo e sui bordi. Solo grazie alla tempestività dell’intervento - sottolinea Gualtieri - prima della polizia locale poi di quello di ripulitura, si sono evitati danni permanenti. Grazie alla Sovrintendenza comunale, a Zètema ad Acea, ad Ama e all’ufficio decoro per le loro rapide ed efficaci operazioni effettuate. Ora questa magnifica fontana può tornare a riempire di bellezza Piazza di Spagna. La tutela dell’ambiente e la lotta al cambiamento climatico sono battaglie che condividiamo ma non nella maniera sbagliata e dannosa portata avanti oggi. I monumenti vanno rispettati, protetti, amati, perché sono di tutti", conclude Gualtieri. (Rer)