Tunisia: fonti dell’opposizione, presidente Saied ricoverato nell’ospedale militare

- Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, è assente dalla scena politica da circa dieci giorni e secondo esponenti dell’opposizione è stato ricoverato nell'ospedale militare di Tunisi, a seguito di gravi problemi di salute. A riferirlo, tra gli altri, è stato il genero del capo del movimento islamico Ennahda ed ex ministro degli Esteri, Rafik Abdessalem, in un post diffuso sulla sua pagina Facebook. "L'uomo (Saied) è ricoverato nell'ospedale militare. I troni al palazzo di Cartagine sono vuoti” ha affermato Abdessalem, precisando che al palazzo, la residenza del capo dello Stato, sono presenti solo gli uomini della guardia presidenziale. "La presidenza avrebbe potuto emettere un comunicato per informare l'opinione pubblica tunisina sul fatto che il presidente si è recato in ospedale per ricevere cure mediche”, ha aggiunto l’ex titolare della diplomazia. (segue) (Tut)