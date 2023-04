Migranti: Schlein, serve un 'Mare nostrum' europeo con pieno mandato umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le domande che il governo pone a Bruxelles sono sbagliate per questo diciamo: invece che fare la guerra alle Ong bisogna chiedere un 'Mare nostrum' europeo con pieno mandato umanitario. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenuta all’evento “L’Italia di Domani. Tempi radicali” in corso a Modena. “Il Pd - ha aggiunto - non finanzierà mai più la Guardia costiera libica, né firmerà mai un memorandum che consenta alla Guardia costiera libica di continuare a sparare contro le navi e a calpestare i diritti delle persone”. “Sono dei respingimenti collettivi che la Carta europea dei diritti fondamentali non permette”, ha evidenziato. (Rin)