Roma: controlli in zona Termini, identificate 1142 persone, 4 arresti e 2 denunce

- Identificate 1142 persone, controllati 99 veicoli e 8 esercizi pubblici. Quattro le persone arrestate di cui tre accusate di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre atre due sono state denunciate. Questo l'esito della operazione straordinaria di controllo interforze avvenuta nei giorni scorsi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica presso la stazione Termini, a Roma, e nelle zone limitrofe da parte di polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza, esercito italiano e polizia locale di Roma Capitale. Così come analizzato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, in linea con le direttive emanate dal Ministro dell'Interno, e nel conseguente tavolo tecnico presso la Questura di Roma, nei giorni scorsi è stato effettuato un servizio interforze di ordine e sicurezza pubblica nell'area della Stazione Ferroviaria Roma Termini. (segue) (Rer)