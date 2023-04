Roma: controlli in zona Termini, identificate 1142 persone, 4 arresti e 2 denunce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei serrati controlli effettuati dalle Forze dell'Ordine, concentrati tra le due principali arterie di collegamento di via Giolitti e via Marsala e piazzale dei Cinquecento, sono state identificate 1142 persone, di cui 235 straniere. Controllati inoltre 99 veicoli, riscontrate 14 violazioni al codice della Strada. Con il supporto dei nuclei specializzati dell'Arma dei carabinieri, Nas e Nil, sono stati controllati 8 esercizi pubblici, due dei quali sono stati sanzionati mentre, per 5 di questi, è stata avviata un'istruttoria da parte della Divisione Polizia Amministrativa per verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art 100 Tulps da parte del Questore. Nel corso delle varie operazioni condotte durante il servizio, sono state arrestati, in diverse operazioni, 4 uomini, di cui 3 accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, 2 i denunciati. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall'Autorità giudiziaria. Durante il servizio è stata sequestrato denaro, droga e merce contraffatta. Analoghi servizi proseguiranno nei prossimi giorni. (Rer)