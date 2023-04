Migranti: Schlein, governo forte con i deboli e debole coi forti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa destra “è forte coi deboli e debole con i forti. Non riesce a dire agli alleati nazionalisti che non possono avere i benefici di chi fa parte dell’Ue senza condividere le responsabilità che ne derivano”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenuta all’evento “L’Italia di Domani. Tempi radicali” in corso a Modena, parlando di immigrazione. “Chiedo questo a Meloni: perché se i suoi alleati nazionalisti hanno ottenuto di attivare la direttiva sulla protezione temporanea” per i profughi dall’Ucraina “non lotta perché si possa fare anche per chi fugge dall'Afghanistan, come molte delle persone morte a Crotone?”, ha aggiunto la segretaria.(Rin)