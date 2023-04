Appalti: Schlein, siamo molto preoccupati, è una vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo molto preoccupati” del nuovo codice degli appalti. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenuta all’evento “L’Italia di Domani. Tempi radicali” in corso a Modena, parlando di immigrazione. “Voglio mandare da qui una vicinanza molto profonda al sindacato degli edili che oggi è scesa in cinque piazze per protestare contro la vergogna che stanno facendo sul codice appalti nel momento in cui arrivano risorse importanti - ha proseguito -. Lasciamo sguarniti gli amministratori di un importante presidio di legalità”. “Siamo contro la cascata dei subappalti”, ha sottolineato Schlein. “Salvini e il governo vogliono alzare la soglia per le assegnazioni dirette e alzare a cinque milioni la soglia per evitare la gara”, ha concluso la segretaria dem. (Rin)