Roma: M5s su Barcaccia, atto di vandalismo da condannare

- "Il M5s ha sempre detto e ripete che le istanze ambientali portate avanti dagli attivisti di Ultima Generazione meritano il massimo ascolto, anche alla luce dell'ultimo, allarmante Report dell'Ipcc, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, a proposito degli impatti della crisi ambientale. Queste istanze sono e saranno sempre nel dna del M5s. Ma non possiamo che condannare fermamente l'atto di vandalismo, come del resto tutti i precedenti, che oggi ha colpito la Barcaccia a Roma". Lo comunicano in una nota i componenti M5s della Commissioni ambiente e cultura di Camera e Senato. "Un modus operandi sbagliato, che rischia peraltro di spostare tutta l'attenzione sull'atto in sé, distogliendola dal vero tema su cui si gioca il futuro del nostro pianeta", concludono.(Rin)