Taiwan: Guatemala ribadisce riconoscimento, firmato accordo base di cooperazione (2)

- “Taiwan e il Guatemala sono partner democratici che condividono valori come la libertà e il rispetto dei diritti umani”, ha proseguito, ricordando anche la visita di Giammattei in Ucraina. Tsai, inoltre, ha espresso gratitudine al Guatemala per aver preso posizione l’anno scorso contro le esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan e per aver chiesto la presenza di Taipei nelle organizzazioni internazionali. Secondo Giammattei la visita di Tsai “invia al mondo un messaggio di unità, assistenza reciproca, cooperazione e speranza” e offre al Guatemala l’opportunità di ribadire a Taiwan il proprio sostegno e riconoscimento come “nazione indipendente, sovrana e che condivide i valori democratici”. Il presidente del Guatemala ha affermato che la solida amicizia con Taiwan è costruita sulla base dell’assistenza reciproca. Anche Giammattei ha ricordato il sostegno politico offerto dal Guatemala a Taiwan nelle sedi internazionali e il contributo offerto da Taiwan al Guatemala in particolare nell’ambito della sanità. (segue) (Cip)