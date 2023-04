Taiwan: Guatemala ribadisce riconoscimento, firmato accordo base di cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colloquio tra i due presidenti, riferisce su Twitter il governo del Guatemala, ha toccato tutti i temi della cooperazione bilaterale e il suo rafforzamento. A questo proposito è stato firmato l’accordo di cooperazione di base, che punta a dare impulso allo sviluppo economico e sociale. Giammattei, inoltre, ha insignito Tsai dell’onorificenza dell’Ordine dei cinque vulcani, grado di Gran croce, Targa d’oro. “Abbiamo avuto un dialogo franco e aperto tra alleati strategici, ma soprattutto amici, in cui abbiamo rafforzato i legami di cooperazione a beneficio delle nostre popolazioni. L’amicizia tra il Guatemala e Taiwan è indissolubile”, ha sintetizzato Giammattei sullo stesso social network. “Questa visita ufficiale è molto significativa per rinnovare e riaffermare il nostro pieno sostegno al governo di Taiwan, ribadendo il nostro riconoscimento come nazione indipendente e con la quale condividiamo valori democratici e rispetto reciproco”, ha aggiunto. (segue) (Cip)