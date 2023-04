Roma: Corbucci-Angelucci (Pd), colpire monumenti è ignoranza, non ambientalismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo difronte all’ignorante arroganza di chi per difendere l’ambiente colpisce e deturpa i monumenti delle nostre città. Roma è in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici. Imbrattare la Barcaccia rischiando di rovinarla è un atto sbagliato che non aiuta l’ambiente e danneggia la nostra città". Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri comunali del Partito democratico, Riccardo Corbucci e Mariano Angelucci. "Siamo al fianco - aggiungono - dei tanti giovani che pacificamente manifestano da diverso tempo per sollecitare il raggiungimento da parte del nostro Paese degli obiettivi previsti dagli accordi di Parigi sul clima. Ma saremo sempre in opposizione di chi per avere un momento di celebrità personale non si preoccupa di distruggere pezzi della nostra storia”, concludono Corbucci e Angelucci. (Com)