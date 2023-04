Roma: Fd'I, tensione e minacce a Garbatella durante banchetto di partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina, durante un un banchetto autorizzato organizzato da Fratelli d'Italia sul tema del Decreto Flussi e sull'operato del Governo Meloni, diversi esponenti dei centri sociali della sinistra radicale hanno cercato di impedire fisicamente che i militanti di Fratelli d'Italia potessero distribuire volantini. I militanti di Fdi non hanno risposto alla provocazione. Grazie al senso di responsabili dei consiglieri municipali presenti, Franco Federici e Alessio Scimè, e all'intervento delle forze dell'ordine si è evitato che la situazione potesse degenerare". Lo dichiarano, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, il consigliere capitolino Federico Rocca e i consiglieri in Municipio Roma VIII Franco Federici, Lorenzo Mevi, Alessio Scimè, Maurizio Buonincontro e Sabrina Vicino. "Nonostante ciò - aggiungono - gli esponenti dei centri sociali hanno tentato di strappar via e rubare una bandiera di Fratelli d'Italia. La cosa più grave è che all'interno del gruppo di disturbatori era presente il consigliere municipale di sinistra civica ecologista nonché presidente della commissione Politiche sociali, Iacopo Nunziato. (segue) (Com)