Roma: Fd'I, tensione e minacce a Garbatella durante banchetto di partito (2)

- "Per noi - proseguono gli esponenti di Fd'I - il confronto politico e il rispetto della diversità di vedute all'interno delle appartenenze partitiche rappresentano la base del sistema democratico. Evidentemente per la sinistra, e anche per i suoi rappresentanti istituzionali, non è così e pensano che esistano zone in cui chi la pensa diversamente da loro non debba avere diritto di parola. Fratelli d'Italia non cadrà nel triste gioco della provocazione e dell'intolleranza politica e speriamo che anche a sinistra, stavolta, capiscano quanto sia pericoloso utilizzare prevaricazione e presunti diritti di censura, cerca di ricreare quel clima di intolleranza e violenza verbale e non che ha caratterizzato anni bui che credevamo fossero stati definitivamente archiviati da tutte le parti politiche", concludono gli esponenti di Fratelli d'Italia. (Com)