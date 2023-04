Egitto-Siria: ministro Esteri siriano riceve sostegno dal Cairo nella sua prima visita da dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto sostiene una soluzione politica alla crisi in Siria, raggiunta dai siriani stessi sotto l’egida delle Nazioni Unite, e in linea con la risoluzione numero 2254 del Consiglio di sicurezza dell’Onu. È quanto affermato oggi dal ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, in occasione dell’incontro con l’omologo siriano, Faisal Miqdad, giunto al Cairo per la sua prima visita nel Paese nordafricano da circa dieci anni. Secondo quanto riferito dal portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Abu Zaid, in un comunicato stampa, Shoukry ha poi sottolineato il sostegno del suo Paese agli sforzi dell’inviato speciale delle Nazioni Unite in Siria, Geir Pedersen. Durante un incontro bilaterale a porte chiuse, i due ministri hanno discusso delle modalità per rafforzare le relazioni bilaterali tra i propri Paesi e di alcune questioni regionali e internazionali di mutuo interesse. Poi, i titolari della diplomazia hanno poi presieduto consultazioni bilaterali che hanno visto la partecipazione di delegati di entrambi i Paesi. Al centro delle discussioni vi sono state le modalità per aiutare il popolo siriano a ripristinare la propria unità e sovranità sull'intero territorio e ad affrontare le crescenti sfide, inclusi gli effetti del devastante terremoto del 6 febbraio scorso. (segue) (Cae)