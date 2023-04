Egitto-Siria: ministro Esteri siriano riceve sostegno dal Cairo nella sua prima visita da dieci anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shoukry, riferisce il portavoce, ha posto l’accento sulla necessità di raggiungere il consenso nazionale tra tutti i siriani, di costruire fiducia e di continuare le riunioni del Comitato costituzionale siriano, al fine di favorire una soluzione politica globale alla crisi nel Paese mediorientale. Una soluzione, ha affermato il ministro egiziano, “porrebbe fine all'ingerenza straniera nelle questioni interne della Siria, assicurerebbe il ripristino della piena sicurezza e stabilità del Paese, ne preserverebbe l'integrità territoriale e la sovranità, salvaguarderebbe le capacità del suo popolo, eliminerebbe tutte le forme di terrorismo e consentirebbe il ritorno volontario e sicuro dei rifugiati siriani”. Da parte sua, Miqdad ha espresso l'apprezzamento di Damasco per il ruolo svolto dall'Egitto a sostegno della Siria durante gli anni della crisi, ringraziando Il Cairo per l'assistenza umanitaria fornita anche all'indomani del sisma del febbraio scorso. Il ministro siriano ha affermato che la prossima fase vedrà una maggiore solidarietà con la Siria all’interno del mondo arabo, affinché Damasco possa superare la crisi e svolgere il suo ruolo storico a sostegno delle cause della regione. Miqdad ha passato in rassegna diversi aspetti della crisi siriana, comprese le sfide economiche, umanitarie e di sicurezza che il popolo siriano continua ad affrontare. Entrambi i ministri hanno infine concordato di intensificare i canali di comunicazione tra i propri Paesi nel prossimo periodo, in modo da discutere di questioni di interesse di entrambi i popoli e nazioni. (segue) (Cae)