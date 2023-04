Egitto-Siria: ministro Esteri siriano riceve sostegno dal Cairo nella sua prima visita da dieci anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terremoto del 6 febbraio ha posto in primo piano la questione dell’invio di aiuti umanitari al governo di Damasco, da oltre dieci anni quasi del tutto isolato a livello internazionale, sia dalla comunità occidentale che dagli stessi Paesi arabi. Vale la pena ricordare che Damasco è stata espulsa dalle riunioni della Lega araba e, eccetto i contatti con gli Emirati, a livello ufficiale è stato un decennio di gelo diplomatico. La normalizzazione dei rapporti tra Damasco e Abu Dhabi, in realtà, è in corso da prima del terremoto. Risale al marzo 2022 la prima visita del presidente siriano negli Emirati, nonchè suo primo viaggio in un Paese arabo dallo scoppio della guerra civile siriana nel 2011. La visita, giunta a soli tre giorni da quello che viene considerato convenzionalmente l’anniversario della sollevazione siriana del 2011, sembrerebbe essere stata un segnale molto chiaro del fatto che vari attori regionali, al pari degli Eau, sono disposti a normalizzare le relazioni con il governo di Damasco dopo l’isolamento decennale dovuto al conflitto nel Paese. A confermare l’ipotesi vi è stata anche, a febbraio scorso, la visita di Assad nel Sultanato dell’Oman. (Cae)